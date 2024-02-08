У Білому домі відреагували на звільнення Залужного: кажуть, що працюватимуть з будь-ким
США продовжать співпрацювати з Україною, незалежно від того, хто очолюватиме військо. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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Коментуючи звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України, Кірбі сказав: "Президент Зеленський – [верховний] головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Це і є цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо".
Він також сказав, що йому невідомо про якісь обговорення цього звільнення між Україною і США – наголосив, що це було рішення Зеленського.
- 8 лютого Зеленський і Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський. Опубліковано відповідні укази про звільнення і призначення.