У Білому домі відреагували на звільнення Залужного: кажуть, що працюватимуть з будь-ким

Кірбі наголосив, що це було рішення Зеленського, і Штати в будь-якому разі продовжать співпрацювати з Україною

Джон Кірбі (Фото: EPA)

США продовжать співпрацювати з Україною, незалежно від того, хто очолюватиме військо. Про це повідомив на брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Коментуючи звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України, Кірбі сказав: "Президент Зеленський – [верховний] головнокомандувач своїх Збройних Сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. Це і є цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо".

Він також сказав, що йому невідомо про якісь обговорення цього звільнення між Україною і США – наголосив, що це було рішення Зеленського.