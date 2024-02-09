Сирський досвідчений та успішний воєначальник, працюватимемо, підтримка не зміниться — Пентагон

Валландер заявила, що президент Зеленський має демократичний цивільний контроль над армією

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Новий головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський є "досвідченим та успішним" воєначальником. Про це заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер, повідомляє Reuters.

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За її словами, президент Володимир Зеленський має право приймати подібні кадрові рішення.

"Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над збройними силами", – сказала Валландер.

Вона зазначила, що США поважають рішення та працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада обере на посаду головкома.

"Ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, що у нас вже є", — заявила чиновниця.

Також на брифінгу представник Пентагону Пет Райдер наголосив, що постійна підтримка України з боку США не зміниться через призначення Сирського.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

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