Сирський досвідчений та успішний воєначальник, працюватимемо, підтримка не зміниться — Пентагон
Новий головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський є "досвідченим та успішним" воєначальником. Про це заявила помічниця глави Пентагону Селеста Валландер, повідомляє Reuters.
За її словами, президент Володимир Зеленський має право приймати подібні кадрові рішення.
"Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над збройними силами", – сказала Валландер.
Вона зазначила, що США поважають рішення та працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада обере на посаду головкома.
"Ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, що у нас вже є", — заявила чиновниця.
Також на брифінгу представник Пентагону Пет Райдер наголосив, що постійна підтримка України з боку США не зміниться через призначення Сирського.
- 8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.
- Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.
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