Зеленський перелічив зміни, на які чекає у ЗСУ: вісім пунктів
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, під час якого оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України буде генерал Олександр Сирський, перелічив зміни, на які найближчим часом очікує в оновлених ЗСУ.
Зеленський назвав такі вісім пунктів (цитуємо дослівно):
→ На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.
→ Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
→ Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.
→ Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.
→ Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.
→ Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.
→ Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.
→ У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.
Він також повідомив, що "команду перезавантаження" ЗСУ Сирський представить днями.
- Чутки про можливу відставку Залужного поширювалися вже тривалий час, але в ОП спростовували ці повідомлення.
- Сьогодні Зеленський і Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що запропонував Залужному "й надалі бути в команді". На якій посаді – не уточнив.
- Міністр оборони Умєров заявив, що 2024 рік принесе нові зміни, "до яких мусимо бути готові", тому потрібні нові підходи та нові стратегії.