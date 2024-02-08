Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, під час якого оголосив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України буде генерал Олександр Сирський, перелічив зміни, на які найближчим часом очікує в оновлених ЗСУ.

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Зеленський назвав такі вісім пунктів (цитуємо дослівно):

→ На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

→ Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

→ Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

→ Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

→ Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

→ Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

→ Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

→ У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Він також повідомив, що "команду перезавантаження" ЗСУ Сирський представить днями.