Президент Владимир Зеленский в видеообращении, во время которого объявил, что новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины будет генерал Александр Сырский, перечислил изменения, которых в ближайшее время ждет в обновленных ВСУ.

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Зеленский назвал следующие восемь пунктов (цитируем дословно):

→ На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.

→ Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.

→ Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.

→ Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.

→ Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.

→ Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно.

→ Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты на первой линии.

→ В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Он также сообщил, что "команду перезагрузки" ВСУ Сырский представит на днях.