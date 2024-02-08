Зеленский перечислил изменения, которых ждет в обновленных ВСУ: восемь пунктов
Президент Владимир Зеленский в видеообращении, во время которого объявил, что новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины будет генерал Александр Сырский, перечислил изменения, которых в ближайшее время ждет в обновленных ВСУ.
Зеленский назвал следующие восемь пунктов (цитируем дословно):
→ На столе должен появиться реалистичный, подробный план действий Вооруженных Сил Украины на 2024 год. С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.
→ Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.
→ Надо решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.
→ Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине.
→ Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.
→ Надо построить в армии действенную ротационную систему. За основу можно взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно.
→ Нужно очевидное повышение качества обучения воинов – только обученные солдаты на первой линии.
→ В структуре Вооруженных Сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.
Он также сообщил, что "команду перезагрузки" ВСУ Сырский представит на днях.
- Слухи о возможной отставке Залужного распространялись уже длительное время, но в ОП опровергали эти сообщения.
- Сегодня Зеленский и Залужный провели встречу. Президент отметил, что предложил Залужному "и дальше быть в команде". На какой должности – не уточнил.
- Министр обороны Умеров заявил, что 2024 год принесет новые изменения, "к которым должны быть готовы", поэтому нужны новые подходы и новые стратегии.