Ротации. В ОП говорят, что от Сырского ждут аудита, потому что из 1 млн воюют до 300 000

Подоляк заявил, что мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной, и Сырский должен определить, где и как применить уже мобилизованных

Михаил Подоляк (Фото - Instagram Подоляка)

Руководство Украины ожидает от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали всего до 300 000 человек. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он назвал вопрос мобилизации "пробелом, который нужно уладить" – военные должны объяснять запланированные процедуры проведения мобилизации, какие потребности в армии необходимо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации.

"Нужно четко понимать, кто и как будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта", – сказал Подоляк.

По его словам, сейчас не рассматривается мобилизация конкретно 500 000 человек и это не вопрос "одномоментного" доукомплектования – оно будет происходить постепенно.

Он также напомнил слова президента Владимира Зеленского во время видеообращения 8 февраля, в котором он объявил о назначении Сырского новым главкомом ВСУ.

Зеленский сказал: "Сейчас Силы обороны Украины – это почти миллион человек, которые были призваны для защиты нашего государства. По состоянию на сегодняшний день большая часть из них не почувствовала фронта так, как меньшинство, которое реально на передовой, реально воюет".

По словам Подоляка, количество те, вовлеченных в боевые действия составляет 200 000 – 300 000.

"Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач господина Сырского – как раз провести аудит, где, кто и как находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество [нужно]" , – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что мобилизация должна быть постоянной, но не одномоментной, и Сырский должен определить, где и как будут использоваться те, кто уже мобилизован.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

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