Мобілізація. До законопроєкту внесли понад 4000 правок, друге читання може бути у березні

До кінця цього тижня всі правки до законопроєкту про мобілізацію будуть вносити до порівняльної таблиці

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Народні депутати внесли понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі Укрінформу.

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За його словами, в електронному режимі до документа подали 3776 правок.

Також вручну було подано ще понад 500 правок.

Він зазначив, що до кінця тижня їх вноситимуть до порівняльної таблиці до законопроєкту.

Парламентар Олексій Гончаренко одночасно написав, що, попередньо, друге голосування за документ, щоб ухвалити його в цілому, може відбутися 6 березня.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію подано вже понад 1270 правок, заявив LIGA.net нардеп від СН, член оборонного комітету Юрій Здебський.

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