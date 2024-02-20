Оборонний комітет Ради обговорює мобілізацію ув'язнених – нардеп

Юрій Здебський переконаний, що рішення з цього питання однозначно буде

Фото: Генштаб ЗСУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розглядає питання щодо мобілізації ув'язнених та засуджених. Про це LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член комітету Юрій Здебський.

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"Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати", — сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є можливість звільнити ув'язнених та засуджених, які підуть воювати, від покарання, Здебський зазначив: "Це ще обговорюється, оскільки до всіх цих людей потрібні різні підходи. Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання".

За його словами, це питання "стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних Силах потрібні люди".

"З наступного тижня розглядатимемо законопроєкт і вже більш детально пройдемось по всіх питаннях", – резюмував Здебський.

Про бажання мобілізувати ув'язнених минулого тижня заговорив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, воювати без небезпеки для побратимів можуть засуджені за ДТП, корупціонери та інші люди.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень – засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

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