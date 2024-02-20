Оборонный комитет Рады обсуждает мобилизацию заключенных – нардеп

Юрий Здебский убежден, что решение по этому вопросу однозначно будет

Фото: Генштаб ВСУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает вопросы мобилизации заключенных и осужденных. Об этом LIGA.net сообщил народный депутат от Слуги народа, член комитета Юрий Здебский.

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"Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-то решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в армию. Они могли бы воевать", — сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли возможность освободить заключенных и осужденных, которые пойдут воевать, от наказания, Здебский отметил: "Это еще обсуждается, поскольку всем этим людям нужны разные подходы. Надо понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания".

По его словам, этот вопрос "стопроцентно будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных Силах нужны люди".

"Со следующей недели будем рассматривать законопроект, и уже более детально пройдемся по всем вопросам", – резюмировал Здебский.

О желании мобилизовать заключенных на прошлой неделе заговорил министр юстиции Денис Малюска. По его словам, воевать без опасности для собратьев могут осужденные за ДТП, коррупционеры и другие люди.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений – осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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