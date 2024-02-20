Мобілізація. До законопроєкту подано вже понад 1270 правок – член оборонного комітету

Юрій Здебський (Фото: Facebook нардепа)

Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію було внесено понад 1270 правок. Про це LIGA.net повідомив народний депутат від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Юрій Здебський.

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Відповідаючи на запитання, які положення законопроєкту наразі викликають найбільше обговорень у комітеті, нардеп сказав: "Ми до кожного положення підходимо максимально грамотно та аргументовано це обговорюємо, орієнтуючись на статистику".

"Ми дивимось, скільки людей з інвалідністю було до 22 лютого 2022 року і скільки стало після. Особливо третьої групи та другої. Так само ми підходимо до питання щодо, наприклад, аспірантів тощо. Бо кількість аспірантів теж з початку великої війни зросла", — пояснив він.

Здебський повідомив, що обговорення законопроєкту заплановано на наступний тиждень.

"Практично по всіх статтях вносяться правки, попри те, що у кожного є своє бачення. Зараз цих правок понад 1270 штук. Але задача в нас одна — нам треба зробити такий мобілізаційний ресурс, який дасть нам перемогу. Попри те, що це не всім подобається", — сказав він.

30 січня 2024 року уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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