Мобілізація. Командувач Сухопутних військ обіцяє підготовку та екіпірування для всіх

Павлюк заявив, що жоден мобілізований не потрапить на фронт без підготовки та екіпірування

Олександр Павлюк (Фото: скриншот із відео)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк пообіцяв підготовку та екіпірування для всіх мобілізованих українців. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, жоден призваний не потрапить на фронт без підготовки та спорядження.

Він наголосив, що Міністерство оборони працює над цим питанням.

"Я думаю, жоден мобілізований не піде в зону бойових дій не екіпірований, не підготовлений, не забезпечений. До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо заради підготовки. Людина, яка йде на війну, має отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій", – сказав Павлюк.

Генерал підкреслив, що питання екіпірування та зброї "не стоїть зовсім".

"Тому, я думаю, це питання ми вирішимо. Друге питання — стосовно техніки, боєприпасів великого калібру. Ці питання, які ми вивчаємо, над якими працюємо", – заявив воєначальник.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила в полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що у них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не лише на рівні підрозділів, взводів та відділень, як про це заявляють росіяни.

17 лютого стало відомо, що росіяни нібито розстріляли поранених полонених ЗСУ в Авдіївці. У ЗСУ перевіряють інформацію. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом, а також за фактом розстрілу двох полонених ЗСУ у районі Бахмута.

Читайте також: 3 штурмова про фронт під Авдіївкою: Бої стали буденними, стабілізували, РФ наступає