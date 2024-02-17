Вихід із Авдіївки. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон

Речник бригади наголосив, що мова лише про 3 ОШБр – щодо інших бійців авдіївського гарнізону він стверджувати не може

Авдіївка (Фото - 3 ОШБр)

Речник 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявив, що у його бригаді не було випадків масового потрапляння в полон під час виходу з Авдіївки, але він не може коментувати щодо інших складових Сил оборони. В ефірі телемарафону він зазначив, що у ситуації з 3 ОШБр були лише поодинокі випадки потрапляння в полон.

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Коментуючи інформацію командувача ОСУВ "Таврія" Олекснадра Тарнавського про те, що на завершальному етапі операції з виведення українських військ під тиском переважаючих сил противника деяка кількість бійців ЗСУ потрапила в полон, Бородін сказав, що поки що важко робити якісь висновки, адже вихід ще остаточно не завершився.

Він наголосив, що росіяни оприлюднили певні відео з нібито українськими полоненими, і поки що українські сили розбираються, "наскільки це ІПСО".

При цьому, за словами Бородіна, наразі точно можна стверджувати, що не було потрапляння в полон на рівні відділень, взводів і підрозділів, про що кажуть росіяни.

"У нас було контрольоване відведення. Якісь окремі поодинокі випадки – ми з ними розбираємось. Але було багато підрозділів, я не можу казати за весь театр авдіївський. З точки зору моєї бригади – тільки поодинокі випадки, в яких ми розбираємось, і то це частково, можливо, ІПСО", – сказав речник 3 ОШБр.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ з Авдіївки.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил з Авдіївки ще триває, повідомили у 3 ОШБр.

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