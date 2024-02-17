3 ОШБр: Вихід з Авдіївки ще триває. Росіянам дали повний карт-бланш на боєкомплект

У 3 ОШБр наголосили, що в Авдіївці співвідношення сил в артилерії – один до десяти. Також у росіян немає "ліміту" на КАБи, хоча це дорогі боєприпаси

Авдіївка (Фото - 3 ОШБр)

Процес виведення українських сил з Авдіївки станом на вечір 17 лютого продовжується, і така операція є навіть складнішою за штурмову. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін, наголосивши на масованому застосуванні росіянами артилерії та "карт-бланші" на використання дороговартісних керованих авіаційних бомб.

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"Це складна операція. Тому що такі операції часто складніші, ніж штурмові. Вони повинні бути дуже синхронні та злагоджені, потрібна чітка комунікація з різними підрозділами. Але наразі все проходить успішно. Чому це так складно – тому що важливо, що ми задали ворогу ту лінію фронту, яку вважаємо за потрібне. Відповідно, зараз її утримуємо", – сказав Бородін.

Він наголосив, що це зараз найголовніший "кулак" ворога в Україні – в Авдіївці перебувають дві загальновійськові армії РФ, спецпризначенці ГРУ, підрозділ, побудований на полку терористичної організації ДНР, який став бригадою. Загалом йдеться про щонайменше 15 000 військових РФ.

За його словами, в артилерії співвідношення сил – один до десяти, а одна з найсерйозніших загроз на цьому відтинку фронту – КАБи.

"Ми стикалися з ними й біля Бахмута. Але це були, ймовірніше, локальні застосування з довгим прорахунком. Економія, грубо кажучи. Це дорогий боєприпас, і його застосування – комплексна операція. А ми говоримо про цифру 60 КАБів за добу. Це означає, що росіянам дали повний карт-бланш щодо БК. Вони подекуди застосували їх на позиціях, де були два-три бійці", – розповів Бородін.

Він зазначив, що КАБи зазвичай використовують після довготривалої роботи розвідки, по важливих опорних пунктах. Однак з боку РФ спостерігалася повна відсутність економії.

Речник 3 ОШБр наголосив, що на Авдіївському напрямку сконцентроване велике і потужне угруповання ворога, але Сили оборони завдали "дуже серйозне" ураження особовому складу армії РФ, що змусило ворога перегрупуватися.

"Так, їм давали резерви – проблем немає у них з цим. Але для такого співвідношення сил це досить серйозний результат, який зменшив наступальну потужність ворога. Висновки робити рано, але, думаю, це суттєво зменшило їхні можливості", – додав Бородін.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ з Авдіївки.

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