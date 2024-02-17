Зеленський про вихід ЗСУ з Авдіївки: Правильне рішення. Нам не вистачило зброї

За словами президента, у Росії багато далекобійної зброї, а в України її майже немає

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Володимир Зеленський назвав "правильним" рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про виведення українських військ з Авдіївки. Про це він заявив на Мюнхенській конференції.

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Глава держави наголосив, що "збереження життя воїнів – це і є захист". За його словами, зброя допомагає відновлювати справедливість, але цю зброю тримає військовий, і саме він звільняє території і захищає людей.

"Тому рішення правильне. Щоб не попасти в оточення прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалися на сході щось зробити. Що таке "щось" – вони просто зруйнували кілька міст, містечок. Але найбільше, що вони зробили – це зруйнували наше життя", – висловився президент.

Зеленський сказав, що контрнаступальні дії Росії почалися в жовтні, і відтоді окупанти атакували Авдіївку всією зброєю, яка була. За словами президента, РФ втратила в Авдіївці десятки тисяч окупантів.

Водночас Україні, додав президент, зброї не вистачило.

"Немає далекобійної зброї. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда", – сказав він.

В ніч проти 17 лютого 2024 року Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

Командир 3 ОШБр Андрій Білецький подякував своїм бійцям "за гідний бій проти ворога в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах".

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