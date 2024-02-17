Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки: Правильное решение. Нам не хватило оружия

По словам президента, у России много дальнобойного оружия, а у Украины его почти нет

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Владимир Зеленский назвал "правильным" решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о выводе украинских войск из Авдеевки. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции.

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Глава государства подчеркнул, что "сохранение жизни воинов – это и есть защита". По его словам, оружие помогает восстанавливать справедливость, но это оружие держит военный, и именно оно освобождает территории и защищает людей.

"Поэтому решение правильно. Чтобы не попасть в окружение, принято решение отойти на другие рубежи. Это не значит, что люди вышли на какие-то километры и Россия что-то захватила. Она ничего не захватила. Мы должны с вами понять: Россия за два года войны пытались на Восходе что-то сделать. Что такое "что-то" – они просто разрушили несколько городов, городков. Но больше всего, что они сделали – это разрушили нашу жизнь", – высказался президент.

Зеленский сказал, что контрнаступательные действия России начались в октябре, и с тех пор оккупанты атаковали Авдеевку всем оружием, которое было. По словам президента, РФ потеряла в Авдеевке десятки тысяч окупантов.

В то же время Украине, добавил президент, оружия не хватило.

"Нет дальнобойного оружия. У России есть, а у нас его очень мало. Вот вся правда", – сказал он.

В ночь на 17 февраля 2024 года Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

Командир 3 ОШБр Андрей Белецкий поблагодарил своих бойцов "за достойный бой против врага в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах".

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