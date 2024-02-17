Зеленський: Україна цього року здивує Росію власними дронами та засобами РЕБ

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Володимир Зеленський заявив на полях Мюнхенської конференції, що у 2024 році Україна "здивує" російську армію засобами радіоелектронної боротьби та дронами власного виробництва.

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" <...> Розвивати технології ми почали, розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, у позитиві для нас і в негативі для Росії здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші технології, наші вітчизняні", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що розвиток вітчизняного виробництва є особливо важливим у той час, коли Україна чекає на військову допомогу від західних союзників.

Президент зазначив: українці на полі бою вже "довели, що ми можемо змушувати Росію відступати" й цим зруйнували "ключовий російський міф про те, що Україна не може перемогти у цій війні".

"Ми можемо повернути нашу землю, і Путін може програти. І це вже ставалось більш ніж один раз на полі бою. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю наших засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує", – додав він.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Стратегпрому Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що безпілотники, які використовуються на фронті, не принесуть вирішальної переваги ані Україні, ані Росії.

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