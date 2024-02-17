Зеленский: Украина в этом году удивит Россию собственными дронами и средствами РЭБ

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент Владимир Зеленский заявил на полях Мюнхенской конференции, что в 2024 году Украина "удивит" российскую армию средствами радиоэлектронной борьбы и дронами собственного производства.

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"<...> Развивать технологии мы начали, развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для России удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши технологии, наши отечественные", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что развитие отечественного производства особенно важно в то время, когда Украина ждет военной помощи от западных союзников.

Президент отметил, что украинцы на поле боя уже "доказали, что мы можем заставлять Россию отступать" и этим разрушили "ключевой российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне".

"Мы можем вернуть нашу землю, и Путин может проиграть. И это уже происходило более одного раза в поле боя. Наши действия ограничиваются лишь достаточностью и дальностью наших средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает", – добавил он.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Стратегпрома Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

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