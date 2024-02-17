ГУР: Спецпризначенці тиждень обороняли останню дорогу з Авдіївки і забезпечили вихід – фото

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що його спецпризначенці у взаємодії із іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ із Авдіївки.

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У розвідці зазначили, що спецпризначенці ГУР протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян.

У межах наказу про скоординований відхід основних сил спецпризначенці ГУР спільно з воїнами ССО, спецпідрозділу "Дозор" ДПСУ, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор.

В ГУР наголосили, що під час оборонної операції на Авдіївському напрямку розвідники використовували зокрема зображені на фото бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які "чудово зарекомендували себе в бойових умовах".

"Наразі спецпризначенці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для унеможливлення подальшого просування ворога", – йдеться в повідомленні.

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

Фото – ГУР

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що станом на 13:00 17 лютого операція з виведення військ з міста ще тривала. За його словами, бригаді вдалося зберегти більшість свого особового складу.

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