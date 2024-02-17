Виведення військ з Авдіївки триває, 3 ОШБр зберегла більшість особового складу – Жорін

Авдіївка (скриншот з відео)

Станом на 13:00 операція з виведення українських військових з Авдіївки триває. Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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"Вихід з Авдіївки — це було правильне та логічне рішення. Але надзвичайно складне в реалізації. Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", – написав він.

Третій штурмовій вдалось зберегти більшість свого особового складу, водночас бійці бригади ліквідували тисячі російських бойовиків та техніки під час боїв за Авдіївку, додав Жорін.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначав, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

16 лютого 2024 року речник 3 ОШБр повідомив, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що з моменту передислокування до Авдіївки бригада знищила 4000 російських окупантів. У місті є позиції, які утримують шестеро українських бійців, а штурмують – близько 100 загарбників.

Того ж дня Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

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