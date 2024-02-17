Вывод войск из Авдеевки продолжается, 3 ОШБр сохранила большинство личного состава – Жорин

Авдеевка (Скриншот из видео)

По состоянию на 13:00 операция по выводу украинских военных из Авдеевки продолжается. Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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"Выход из Авдеевки — это было правильное и логическое решение. Но очень сложное в реализации. Ситуация в целом на этом направлении тяжелая, впереди нас ждут очень сложные бои", – написал он.

Третьей штурмовой удалось сохранить большинство своего личного состава, в то же время бойцы бригады ликвидировали тысячи российских боевиков и техники во время боев за Авдеевку, добавил Жорин.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отмечал, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

16 февраля 2024 года пресс-секретарь ОШБр сообщил, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что с момента передислокации в Авдеевку бригада уничтожила 4000 российских оккупантов. В городе есть позиции, которые удерживают шесть украинских бойцов, а штурмуют около 100 захватчиков.

В тот же день Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение уйти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

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