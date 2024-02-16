3 ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського Коксохіму. Від КАБів сиплеться стеля – відео

Бійці 3 ОШБр (Скриншот із відео)

Пресслужба Третьої окремої штурмової бригади опублікувала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, в якому українські бійці укриваються від обстрілів російської армії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля", – підписали ролик бійці.

На відео військові разом із медиками намагаються відпочити, але цьому заважають постійні обстріли з боку окупантів. На одному з кадрів можна побачити пораненого бійця, якому надають допомогу.

Про передислокування бригади до міста офіційно повідомили 15 лютого, проте неофіційні повідомлення у ЗМІ почали з'являтися за декілька днів до цього.

Командувач Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив сьогодні, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

Речник третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін заявляв LIGA.net, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи.

Вдень 16 лютого пресслужба 3 ОШБр заявила, що проти сил бригади в Авдіївці — щонайменше 15 000 окупантів.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія зосередила навколо Авдіївки до 50 000 своїх військових. Співрозмовник LIGA.net у Збройних Силах України зазначив, що "десь так і є".

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.

Читайте також: Авдіївка. 3 ОШБр: Вже знищили 4000 окупантів. Місцями на шість наших – понад 100 росіян