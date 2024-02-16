3 ОШБр показала видео из подвалов Авдеевского Коксохима. От КАБов сыпется потолок – видео
Пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где украинские бойцы укрываются от обстрелов российской армии.
"Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", – подписали ролик бойцы.
На видео военные вместе с медиками пытаются отдохнуть, но мешают постоянные обстрелы со стороны оккупантов. На одном из кадров можно увидеть раненого бойца, которому оказывают помощь.
О передислокации бригады в город официально сообщили 15 февраля, однако неофициальные сообщения в СМИ начали появляться за несколько дней до этого.
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил сегодня, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.
Представитель третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявлял LIGA.net, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.
Днем 16 февраля пресс-служба ОШБр заявила, что против сил бригады в Авдеевке — не менее 15 000 оккупантов.
- В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.
- Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия сосредоточила вокруг Авдеевки до 50 000 своих военных. Собеседник LIGA.net в Вооруженных Силах Украины отметил, что "где-то так и есть".
- Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет.
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