3 ОШБр показала видео из подвалов Авдеевского Коксохима. От КАБов сыпется потолок – видео

Там бойцы пытаются отдохнуть, а медики – оказать помощь раненым

Бойцы 3 ОШБр (Скриншот из видео)

Пресс-служба Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где украинские бойцы укрываются от обстрелов российской армии.

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"Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок", – подписали ролик бойцы.

На видео военные вместе с медиками пытаются отдохнуть, но мешают постоянные обстрелы со стороны оккупантов. На одном из кадров можно увидеть раненого бойца, которому оказывают помощь.

О передислокации бригады в город официально сообщили 15 февраля, однако неофициальные сообщения в СМИ начали появляться за несколько дней до этого.

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил сегодня, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

Представитель третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявлял LIGA.net, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Днем 16 февраля пресс-служба ОШБр заявила, что против сил бригады в Авдеевке — не менее 15 000 оккупантов.