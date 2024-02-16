Проти 3 ОШБр – не менше ніж 15 000 окупантів. Заблокованих підрозділів ЗСУ в Авдіївці немає
Проти сил 3 окремої штурмової бригади в Авдіївці — не менше ніж 15 000 окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади.
Військові зазначили, що завдали уражень 74-й та 114-й окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ. Обидва ворожі підрозділи — фактично "стерті".
Попередньо реальна кількість втрат серед армії Росії оцінюється в 4200 вбитими і пораненими.
Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада ЗС РФ. Точаться бої проти 35-ї та 55-ї ОМСБр 41-ї армії,й проти 21-ї та 15-ї ОМСБр 2-ї армії.
Проти українських сил зокрема воює 114-та окрема мотострілецька бригада — колишній 11-й окремий мотострілецький полк терористичного угрупування "ДНР".
Окремі задачі виконує особовий склад ГРУ, що здійснює нічні штурми із застосуванням засобів нічного бачення, проводить диверсії, а також коригує удари авіації й артилерії.
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає.
- Раніше командувач Силами оборони Таврійського спрямування Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.
- В Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.
- У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.
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