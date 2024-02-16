Против 3 ОШБр – не менее 15 000 россиян. Заблокированных подразделений ВСУ в Авдеевке нет

Предварительно реальное количество потерь среди армии России оценивается в 4200 убитыми и ранеными

Авдеевка (скриншот из видео)

Против сил 3 отдельной штурмовой бригады в Авдеевке – не менее 15 000 оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

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Военные отметили, что нанесли поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения – фактически "стерты".

Предварительно реальное количество потерь среди армии России оценивается в 4200 убитыми и ранеными.

Весомые потери несёт и 30-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

Против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада — бывший 11-й отдельный мотострелковый полк террористической группировки "ДНР".

Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет.

Ранее командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

В Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны могут прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

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