В Авдіївці є місця оточення, але ми прориваємо кільце, "Зеніт" Росія не утримує — 3 штурмова

Кудряшов заявив, що в укріпрайоні "Зеніт" у росіян немає позицій, які вони можуть ефективно утримувати

Родіон Кудряшов (Фото: скриншот з відео)

В Авдіївці є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять. Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, інформація про захоплення росіянами укріпленого району "Зеніт" більше несе пропагандистський характер, оскільки у ворога немає позицій, які можна ефективно утримувати.

"Ми виконуємо накази командування, показуємо результат якісно. Ворог справді сильно перевершує, регулярна армія, спецпризначенці, які є флагманом тиску. У деяких відрізках ситуація критична, у деяких випадках 180 градусів, у деяких — 360", — сказав Кудряшов.

Він зазначив, що в Авдіївці є місця, які повністю оточені армією РФ.

"Але ми маємо можливості розкрити кільце, ми це успішно робимо. Росія закидає наші рубежі всім, що є. Для них це важливо. Бійці показують безпрецедентний героїзм", — підкреслив офіцер.

Раніше у 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент входу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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