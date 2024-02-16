В Авдеевке есть места окружения, но мы прорываем кольцо, "Зенит" РФ не удерживает — 3 ОШБр

Кудряшов заявил, что в укрепрайоне "Зенит" у россиян нет позиций, которые они могут эффективно удерживать

Родион Кудряшов (Фото: скриншот видео)

В Авдеевке есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны имеют возможности прорывать его и успешно это делают. Об этом сообщил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, информация о захвате россиянами укрепленного района "Зенит" больше носит пропагандистский характер, так как у врага нет там позиций, которые можно эффективно удерживать.

"Мы выполняем приказы командования, показываем результат качественно. Враг действительно сильно превосходит, регулярная армия, спецназ, который является флагманом давления. В некоторых отрезках ситуация критическая, в некоторых случаях 180 градусах, в некоторых — 360", — сказал Кудряшов.

Он отметил, что в Авдеевке есть места, которые полностью окружены армией РФ.

"Но у нас есть возможности раскрыть кольцо, мы это успешно делаем. Россия закидывает наши рубежи всем, что есть. Для них это важно. Бойцы показывают беспрецедентный героизм", — подчеркнул офицер.

Ранее в 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент входа бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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