Россияне ударили фосфором по цистернам с мазутом на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады.

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Военные заявляют, что оккупанты ведут постоянные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также сбрасывают по 60 авиационных бомб в день.

Идут непрерывные штурмы пехотой и бронетехникой.

Авдеевский коксохим в дыму (Фото: Позивний Вар 2 МБ 3 ОШБ/Telegram)

"Наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери", — сказано в сообщении.

Командир 2 механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Вар" уточнил, что захватчики фосфорными зарядами подожгли цистерны с мазутом на АКХЗ.

Авдеевский коксохим в дыму (Фото: Позивний Вар 2 МБ 3 ОШБ/Telegram)

"При горении это ядовитое вещество имеет очень тяжелые последствия для здоровья и даже жизни наших бойцов. Ветер и давление меняются, поэтому этот угар затянул всю территорию и вокруг АКХЗ. Случаи отравления личного состава постоянно растут", — заявил офицер.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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