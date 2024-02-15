3 ОШБр терміново перекинуто до Авдіївки, ситуація критична. Білецький: Воюємо на 360 градусів

Ситуація в Авдіївці залишається загрозливою та нестабільною, росіяни продовжують ротацію своїх військ

Андрій Білецький (Фото: Азов)

У 3 окремій штурмовій бригаді офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону.

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За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Окремі батальйони 3 ОШБр провели рейд у захоплені росіянами райони Авдіївки, сили ворога на її відрізку становлять приблизно сім бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник", – заявив командир бригади Андрій Білецький.

Зазначається, що за період перебування 3 штурмової під Авдіївкою дві бригади армії Росії отримали "критичне ураження".

"Водночас, об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою та нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає у місто нові сили та засоби", – сказано в повідомленні.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ситуація в Авдіївці важка, проте не критична, а все вирішать "рішучі дії" однієї зі сторін.

Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров здійснили робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які тримають оборону на Авдіївському та Куп'янському напрямках, де оперативна обстановка залишається надзвичайно складною та напруженою.

Пресофіцер ОСУВ "Таврія" повідомив, що в Авдіївці ніхто не тримається "за купи каміння й обгорілого заліза", оскільки пріоритетом для командування залишається збереження життів бійців.

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