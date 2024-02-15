3 ОШБ срочно переброшена в Авдеевку, ситуация критическая. Билецкий: Воюем на 360 градусов

Ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной, россияне продолжают ротацию своих войск

Андрей Билецкий (Фото: Азов)

В 3 отдельной штурмовой бригаде официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона.

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По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Отдельные батальоны 3 ОШБр провели рейд в захваченные россиянами районы Авдеевки, силы врага на ее отрезке составляют примерно семь бригад.

"Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", — заявил командир бригады Андрей Билецкий.

Отмечается, что за период нахождения 3 штурмовой под Авдеевкой две бригады армии России получили "критическое поражение".

"В то же время, объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства", — сказано в сообщении.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Авдеевке тяжелая, однако не критическая, а все решат "решительные действия" одной из сторон.

Главнокомандующий ВСУ и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях, где оперативная обстановка остается чрезвычайно сложной и напряженной.

Пресс-офицер ОСГВ "Таврия" сообщил, что в Авдеевке никто не держится "за груды камней и обгоревшего железа", поскольку приоритетом для командования остается сохранение жизней бойцов.

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