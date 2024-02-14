Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої — карта

Лиховій заявив, що російська армія зосередила в районі Авдіївки близько 50 000 осіб

Артилеристи ЗСУ (Фото: 110 ОМБр)

Українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в коментарі LIGA.net.

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Також в ефірі національного телемарафону він розповів, що військові не коментуватимуть бої в Авдіївці в режимі реального часу з міркувань безпеки.

"Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини. На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання", — заявив Лиховій.

Він зазначив, що вже кілька днів у місті йдуть вуличні бої.

"Іноді кидають у бій техніку, а іноді йдуть малі піхотні групи. Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу РФ", – сказав речник ЗСУ.

Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

Раніше український OSINT-канал DeepState, який висвітлює війну, написав, що окупанти нібито вийшли на Індустріальний проспект Авдіївки, тим самим перерізавши основну логістичну трасу. Офіційних підтверджень цьому не було.

Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.

Представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.

За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

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