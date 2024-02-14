Авдіївка. ЗСУ кажуть, що готові запасні шляхи, якщо Росія відріже трасу, йдуть вуличні бої — карта
Артилеристи ЗСУ (Фото: 110 ОМБр)

Українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в коментарі LIGA.net.

Також в ефірі національного телемарафону він розповів, що військові не коментуватимуть бої в Авдіївці в режимі реального часу з міркувань безпеки.

"Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини. На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання", — заявив Лиховій.

Він зазначив, що вже кілька днів у місті йдуть вуличні бої.

"Іноді кидають у бій техніку, а іноді йдуть малі піхотні групи. Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу РФ", – сказав речник ЗСУ.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)
Фронт у районі Авдіївки (Мапа: liveuamap.com)

Раніше український OSINT-канал DeepState, який висвітлює війну, написав, що окупанти нібито вийшли на Індустріальний проспект Авдіївки, тим самим перерізавши основну логістичну трасу. Офіційних підтверджень цьому не було.

  • Командир 47 ОМБр: Авдіївка не буде оточена, доки ми маємо сили. "М'ясних хвиль" уже нема.
  • Представник 110 бригади Іван Сєкач заявив про прибуття підкріплень до Авдіївки.
  • За словами генерала Тарнавського, росіяни зараз намагаються перерізати дорогу до Авдіївки.

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