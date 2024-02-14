Авдеевка. ВСУ говорят, что готовы запасные пути, если РФ отрежет трассу, идут уличные бои

Лиховий заявил, что российская армия сосредоточила в районе Авдеевки около 50 000 человек

Артиллеристы ВСУ (Фото: 110 ОМБр)

Украинское командование подготовило запасные пути поставок на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу в Авдеевку. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховой в комментарии LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также в эфире национального телемарафона он рассказал, что военные не будут комментировать бои в Авдеевке в режиме реального времени из соображений безопасности.

"Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час. На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути поставок", — заявил Лиховой.

Он отметил, что уже несколько дней в городе идут уличные бои.

"Иногда бросают в бой технику, а иногда идут малые пехотные группы. Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава РФ", — сказал спикер ВСУ.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: liveuamap.com)

Ранее украинский OSINT-канал DeepState, который освещает войну, написал, что оккупанты якобы вышли на Индустриальный проспект Авдеевки, тем самым перерезав основную логистическую трассу. Официальных подтверждений этому не было.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

Представитель 110 бригады Иван Секач заявил о прибытии подкреплений в Авдеевку.

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Читайте также: Авдеевку штурмует 1 армейский корпус армии России, есть спецназовцы, изменений линии нет — ВСУ