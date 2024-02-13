В Авдеевке провели ротацию. Заходят подкрепления, нужны ресурсы для удержания города — ВСУ

Артиллерия ВСУ (Фото: 110 ОМБр)

В Авдеевке провели ротацию некоторых подразделений, командование заводит в город новые подкрепления. Об этом сообщил представитель 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, у 110 бригады уже нет достаточных возможностей, чтобы удержать город, но подкрепления приходят и соединение рассчитывает на новые подразделения.

"Впервые за два года функционирования 110 бригады некоторые наши подразделения полноценно вывели из боев для отдыха и ротации. Действительно, пришло подкрепление. Я не буду говорить, что это за подразделение. Но это мощная поддержка, нам немного спокойнее стало", — сказал Секач.

Он отметил, что бои в Авдеевке идут за город и окраины, россияне пытаются перерезать линию поставок и имеют превосходящие силы.

"У них есть преимущество в авиации полноценное, то есть мы не можем никак повлиять на авианалеты, на бомбежки города и наших позиций. У них огромное количество людей, с которым они не считаются, и они экспериментируют постоянно разными группами, используя бронетехнику", — подчеркнул военный.

Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет.

По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

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