ВСУ: Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназ. Линия двигается

Лиховой заявил, что россияне хотят взять Авдеевку в оперативное окружение, линия фронта двигается в обе стороны

Дмитрий Лиховой (Фото: Дмитрий Лиховой/Facebook)

Российские оккупанты продолжают штурмовать в районе Авдеевки, обстановка остается напряженной, но контролируемой. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.

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По его словам, изменения в линии фронта есть, но ситуация динамичная.

"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта двигается в обе стороны", — сказал Лиховой.

Он отметил: если раньше россияне применяли тактику малых пехотных групп, то в последние дни они стали привлекать больше бронетехники — танки и боевые машины пехоты.

"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназ", — заявил спикер ВСУ.

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По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.

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