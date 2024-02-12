ВСУ: Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, есть спецназ. Линия двигается
Российские оккупанты продолжают штурмовать в районе Авдеевки, обстановка остается напряженной, но контролируемой. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире национального телемарафона.
По его словам, изменения в линии фронта есть, но ситуация динамичная.
"Видим намерения врага, он хочет оперативного окружения Авдеевки. Мы противодействуем, линия фронта двигается в обе стороны", — сказал Лиховой.
Он отметил: если раньше россияне применяли тактику малых пехотных групп, то в последние дни они стали привлекать больше бронетехники — танки и боевые машины пехоты.
"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназ", — заявил спикер ВСУ.
- Командир 47 ОМБр: Авдеевка не будет окружена, пока у нас есть силы. "Мясных волн" уже нет
- По словам генерала Тарнавского, россияне сейчас пытаются перерезать дорогу в Авдеевку.
- Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки.
Смотрите также: Под Авдеевкой 47 ОМБр хитростью заманила россиянина в плен дроном. Это рецидивист — видео