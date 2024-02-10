В районе Авдеевки воины 47 отдельной механизированной бригады хитростью заманили в плен российского оккупанта при помощи дрона. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что увидели на поле боя российского солдата, который не ориентировался в пространстве.

Оказалось, что его должны были спасти свои через корректировку дроном, но украинский беспилотник вызвал у него больше доверия и он пошел в сторону позиций Сил обороны.

Когда его взяли в плен, то нашли рюкзак с украинским флагом.

"Алексею 47 лет, 22 из них он просидел за решеткой. Должен был еще отбывать срок, однако "приехали, забрали и привезли на войну, пообещав очистить репутацию". На плече у него икона, говорит, что верит в Бога", — сказано в сообщении.

Захватчик заявил, что губернатор заплатит ему 169 000 рублей, однако денег он так и не получил, так как дал карточку своему товарищу, который должен был ехать в магазин, но погиб.

Ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и продолжают активизировать наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже дошли до городской застройки. Однако подразделения ВСУ продолжают сдерживать противника и принимают меры по укреплению обороны.

7 февраля в районе Авдеевки был сбит российский ударный вертолет Ка-52.

Утром 10 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 33 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

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