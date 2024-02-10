Генштаб: Россия усилила наступление, главные удары у Авдеевки, Марьинки и Бахмута — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино, Новопокровки и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют о 111 боевых столкновениях за сутки. В направлении Купянска отбито 11 атак в районах Синьковки и Ивановки.

Около Кременной украинские воины отбили 14 атак в районах Белогоровки, Тернов и Ямполовки.

Под Бахмутом ВСУ отбили 22 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 33 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также провалились 19 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки под Марьинкой. В районе Времевского выступа неудачными были две атаки под Золотой Нивой и Приютным.

В Запорожской области отбито три атаки в районах Новопокровки, Вербового и Работино.

Украинские соединения продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, было четыре безуспешных штурма россиян в Крынках.

Авиация ВСУ нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили три района сосредоточения армии РФ, два пункта управления и два склада боеприпасов.

8 февраля президент Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

Новым начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны.

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