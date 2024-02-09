Новым начальником Генштаба вместо Шапталы стал Баргилевич
Новым начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны. Об этом объявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Президент сообщил, что сегодня проводил совещания с военным командованием и министром обороны Рустемом Умеровым. Глава государства провел замену руководителя Генштаба ВСУ.
"Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", – заявил президент.
Он отметил, что Баргилевич – "опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".
Также сегодня Сырский определил кандидатуры заместителей, Зеленский анонсировал соответствующие указы.
Президент сообщил, что определены и заместители начальника Генштаба.
"Все парни – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", – сказал он.
Генерал-майор Анатолий Баргилевич (54 года) с октября 2023 года был командующим Силами ТрО. До этого – командующим ТрО Командования Сухопутных войск. С 2022 года он был начальником штаба Восточной группировки войск. Перед тем, с 2020 года – заместителем командующего СВ ВСУ по ТрО.
- 8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.
- Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.
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