Новым начальником Генштаба вместо Шапталы стал Баргилевич

Анатолий Баргилевич (Фото - ArmyInform)

Новым начальником Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы стал Анатолий Баргилевич, занимавший должность командующего Силами территориальной обороны. Об этом объявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

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Президент сообщил, что сегодня проводил совещания с военным командованием и министром обороны Рустемом Умеровым. Глава государства провел замену руководителя Генштаба ВСУ.

"Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", – заявил президент.

Он отметил, что Баргилевич – "опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели".

Также сегодня Сырский определил кандидатуры заместителей, Зеленский анонсировал соответствующие указы.

Президент сообщил, что определены и заместители начальника Генштаба.

"Все парни – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", – сказал он.

Генерал-майор Анатолий Баргилевич (54 года) с октября 2023 года был командующим Силами ТрО. До этого – командующим ТрО Командования Сухопутных войск. С 2022 года он был начальником штаба Восточной группировки войск. Перед тем, с 2020 года – заместителем командующего СВ ВСУ по ТрО.

8 февраля Зеленский объявил, что назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Залужному он предложил "остаться в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский перечислил восемь изменений, которых ждет в ближайшее время в обновленных ВСУ. Один из пунктов – построить в армии действенную систему ротаций.

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