Зеленский сменил командующего Силами теробороны – уволил Танцюру и назначил Баргилевича

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Анатолия Баргилевича. Об этом говорится в указах №678 и №679 соответственно.

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Генерал-майор Анатолий Баргилевич ранее был командующим теробороны Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. До того, с 2020 года – заместителем командующего СО ВСУ по ТрО.

Был награжден орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины (2016 год).

Генерал-майор Игорь Танцюра занимал должность командующего Силами теробороны ВСУ с 15 мая 2022 года. Ранее он был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

Это уже вторая ротация командующего Силами ТрО за период полномасштабной войны. 15 мая 2022 года Танцюра был назначен на место Юрия Галушкина, который был командующим ТрО с самого их создания.

26 февраля 2023 года Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенными силами.

16 сентября подполковника Александра Сака сняли с командования 47 отдельной механизированной бригадой "Магура". Теперь ее возглавит полковник Александр Павлий.

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