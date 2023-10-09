UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский сменил командующего Силами теробороны – уволил Танцюру и назначил Баргилевича

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 14:38
Зеленский сменил командующего Силами теробороны – уволил Танцюру и назначил Баргилевича - Фото
Анатолий Баргилевич (Фото: ArmyInform)

Президент Владимир Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Анатолия Баргилевича. Об этом говорится в указах №678 и №679 соответственно.

Генерал-майор Анатолий Баргилевич ранее был командующим теробороны Командования Сухопутных войск, с 2022 года являлся начальником штаба восточной группировки войск. До того, с 2020 года – заместителем командующего СО ВСУ по ТрО.

Был награжден орденом Даниила Галицкого за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время исполнения воинского долга и по случаю Дня Вооруженных Сил Украины (2016 год).

Генерал-майор Игорь Танцюра занимал должность командующего Силами теробороны ВСУ с 15 мая 2022 года. Ранее он был начальником штаба Сухопутных войск ВСУ.

Это уже вторая ротация командующего Силами ТрО за период полномасштабной войны. 15 мая 2022 года Танцюра был назначен на место Юрия Галушкина, который был командующим ТрО с самого их создания.

  • 26 февраля 2023 года Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенными силами.
  • 16 сентября подполковника Александра Сака сняли с командования 47 отдельной механизированной бригадой "Магура". Теперь ее возглавит полковник Александр Павлий.
Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнатероборонаИгорь Танцюраанатолий баргилевич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 