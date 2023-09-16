Командира 47 ОМБр Сака сняли с должности. Бригаду возглавит Александр Павлий – кто это

Подполковник Александр Сак был снят с командования 47 отдельной механизированной бригадой "Магура". Теперь ее возглавит полковник Александр Павлий, сообщает Суспильне со ссылкой на источники в бригаде.

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Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны в Киеве. Бригада находится в составе Регионального управления "Север" Сил территориальной обороны.

Сак стал командиром бригады 47 ОМБр после ее создания в 2022 году. Ранее он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Участник боев в зоне АТО/ООС. Летом 2015 стал командиром роты, а в 2019 – командиром 3-го батальона. Трижды был ранен.

Причин смены командования военные и СМИ не называют, в то же время журналист Юрий Бутусов накануне опубликовал обращения от бойцов, якобы обвинивших Сака, что он "использует вместо штурмовиков бойцов, имеющих подготовку и опыт снайперов, минометчиков или противотанкистов".

Видеообращения нет в открытом доступе, поскольку оно было удалено.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Роботино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

В июле главный сержант бригады Валерий Маркус на своей странице в Facebook заявил, что написал рапорт с просьбой перевести его на более низкий пост. Тогда Сак призвал отвергнуть конфликты и противоречия в соединении ради совместной борьбы.

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