UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Командира 47 ОМБр Сака сняли с должности. Бригаду возглавит Александр Павлий – кто это

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2023, 16:03
Командира 47 ОМБр Сака сняли с должности. Бригаду возглавит Александр Павлий – кто это - Фото
Александр Павлий (Фото: Униан)

Подполковник Александр Сак был снят с командования 47 отдельной механизированной бригадой "Магура". Теперь ее возглавит полковник Александр Павлий, сообщает Суспильне со ссылкой на источники в бригаде.

Павлий с 2022 года был командиром 112-й отдельной бригады территориальной обороны в Киеве. Бригада находится в составе Регионального управления "Север" Сил территориальной обороны.

Сак стал командиром бригады 47 ОМБр после ее создания в 2022 году. Ранее он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Участник боев в зоне АТО/ООС. Летом 2015 стал командиром роты, а в 2019 – командиром 3-го батальона. Трижды был ранен.

Причин смены командования военные и СМИ не называют, в то же время журналист Юрий Бутусов накануне опубликовал обращения от бойцов, якобы обвинивших Сака, что он "использует вместо штурмовиков бойцов, имеющих подготовку и опыт снайперов, минометчиков или противотанкистов".

Видеообращения нет в открытом доступе, поскольку оно было удалено.

  • 22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Роботино и организовали эвакуацию мирных жителей.
  • Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.
  • В июле главный сержант бригады Валерий Маркус на своей странице в Facebook заявил, что написал рапорт с просьбой перевести его на более низкий пост. Тогда Сак призвал отвергнуть конфликты и противоречия в соединении ради совместной борьбы.

Читайте также: "Носил патрон". Боец 47 ОМБр пробыл больше месяца в Роботино и выжил: его история на видео

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаАлександр Сакалександр павлийувольнение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 