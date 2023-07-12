Командир 47 ОМБр призвал прекратить конфликты. Ранее сержант Маркус попросил о переводе

Командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак призвал отбросить конфликты и противоречия в соединении ради общей борьбы. Об этом сообщила пресс-служба 47 ОМБр.

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По его словам, солдаты, сержанты и офицеры бригады продолжают регулярно выполнять боевые задачи, главной из которых является победа.

"Бойцы бригады километр за километром освобождают родную землю на одном из самых тяжелых участков фронта. Каждый вносит свой вклад в победу", — заяви Сак.

Он призвал "бросить конфликты, обиды и противоречия, чтобы умножить усилия для общей борьбы".

"Пусть проблемы сплачивают нас перед ожесточенными боями. Как пальцы сгибаются в один кулак для удара, мы должны объединиться. Давайте помнить свою ответственность перед историей", — подчеркнул комбриг.

Ранее главный сержант бригады Валерий Маркус на своей странице в Facebook заявил, что написал рапорт с просьбой перевести его на низшую должность.

По его словам, руководство бригады якобы не разрешает построить воинскую часть "согласно ценностям, декларируемым бойцами". Также он обвинил некоторых офицеров соединения в некомпетентности.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобожденіы 10 кв. км на юге.

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