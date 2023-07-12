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Командир 47 ОМБр закликав припинити конфлікти. Раніше сержант Маркус попросив про переведення

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 10:43
Командир 47 ОМБр закликав припинити конфлікти. Раніше сержант Маркус попросив про переведення - Фото
Олександр Сак (Фото: 47 ОБМр)

Командир 47 окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Сак закликав відкинути конфлікти та протиріччя у з'єднанні заради спільної боротьби. Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.

За його словами, солдати, сержанти та офіцери бригади продовжують регулярно виконувати бойові завдання, головним з яких є перемога.

"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — заяви Сак.

Він закликав "відкинути конфлікти, образи та суперечки, щоб помножити зусилля для спільної боротьби".

"Нехай проблеми гуртують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, ми маємо об'єднатися. Пам'ятаймо свою відповідальність перед історією", — наголосив комбриг.

Раніше головний сержант бригади Валерій Маркус на своїй сторінці у Facebook заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду.

За його словами, керівництво бригади нібито не дозволяє побудувати військову частину "згідно з цінностями, декларованими бійцями". Також він звинуватив деяких офіцерів з'єднання у некомпетентності.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
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Дмитро Гриниченко
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війнанаступ47 бригадаВалерій МаркусОлександр Сак
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