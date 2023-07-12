Командир 47 ОМБр закликав припинити конфлікти. Раніше сержант Маркус попросив про переведення
Командир 47 окремої механізованої бригади "Магура" Олександр Сак закликав відкинути конфлікти та протиріччя у з'єднанні заради спільної боротьби. Про це повідомила пресслужба 47 ОМБр.
За його словами, солдати, сержанти та офіцери бригади продовжують регулярно виконувати бойові завдання, головним з яких є перемога.
"Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу", — заяви Сак.
Він закликав "відкинути конфлікти, образи та суперечки, щоб помножити зусилля для спільної боротьби".
"Нехай проблеми гуртують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, ми маємо об'єднатися. Пам'ятаймо свою відповідальність перед історією", — наголосив комбриг.
Раніше головний сержант бригади Валерій Маркус на своїй сторінці у Facebook заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду.
За його словами, керівництво бригади нібито не дозволяє побудувати військову частину "згідно з цінностями, декларованими бійцями". Також він звинуватив деяких офіцерів з'єднання у некомпетентності.
- У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
- За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
- Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
- ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.
Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем
Коментарі