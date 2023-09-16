Командира 47 ОМБр Сака зняли з посади. Бригаду очолить Олександр Павлій – хто це

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремою механізованою бригадою "Маґура". Тепер її очолюватиме полковник Олександр Павлій, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у бригаді.

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Павлій з 2022 року був командиром 112 окремої бригади територіальної оборони в місті Києві. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил територіальної оборони.

Сак став командиром бригади 47 ОМБр після її створення у 2022 році. Раніше він служив у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Учасник боїв у зоні АТО/ООС. Улітку 2015 року став командиром роти, а 2019 — командиром 3 батальйону. Тричі був поранений.

Причин зміни командування військові та ЗМІ не називають, водночас журналіст Юрій Бутусов напередодні опублікував звернення від бійців, які нібито звинуватили Сака, що він "використовує замість штурмовиків бійців, які мають підготовку та досвід снайперів, мінометників або протитанкістів".

Відеозвернення немає у відкритому доступі, оскільки воно було видалене.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців.

Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

У липні головний сержант бригади Валерій Маркус на своїй сторінці у Facebook заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. Тоді Сак закликав відкинути конфлікти та протиріччя у з'єднанні заради спільної боротьби.

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