RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Командира 47 ОМБр Сака зняли з посади. Бригаду очолить Олександр Павлій – хто це

Этот материал также доступен на русском
16.09.2023, 16:03
Командира 47 ОМБр Сака зняли з посади. Бригаду очолить Олександр Павлій – хто це - Фото
Олександр Павлій (Фото: Уніан)

Підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремою механізованою бригадою "Маґура". Тепер її очолюватиме полковник Олександр Павлій, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела у бригаді.

Павлій з 2022 року був командиром 112 окремої бригади територіальної оборони в місті Києві. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Північ" Сил територіальної оборони.

Сак став командиром бригади 47 ОМБр після її створення у 2022 році. Раніше він служив у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Учасник боїв у зоні АТО/ООС. Улітку 2015 року став командиром роти, а 2019 — командиром 3 батальйону. Тричі був поранений.

Причин зміни командування військові та ЗМІ не називають, водночас журналіст Юрій Бутусов напередодні опублікував звернення від бійців, які нібито звинуватили Сака, що він "використовує замість штурмовиків бійців, які мають підготовку та досвід снайперів, мінометників або протитанкістів".

Відеозвернення немає у відкритому доступі, оскільки воно було видалене.

  • 22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців.
  • Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.
  • У липні головний сержант бригади Валерій Маркус на своїй сторінці у Facebook заявив, що написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. Тоді Сак закликав відкинути конфлікти та протиріччя у з'єднанні заради спільної боротьби.

Читайте також: "Носив патрон". Боєць 47 ОМБр пробув більше місяця у Роботиному та вижив: його історія на відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназвільненняОлександр Саколександр павлій
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 