"Носив патрон". Боєць 47 ОМБр пробув більше місяця у Роботиному та вижив: його історія на відео

Воїн 47 окремої механізованої бригади з позивним "Маестро" пробув понад місяць у Роботиному і не попався російським окупантам. Його історію опублікувала пресслужба з'єднання.

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За його словами, він є першим українським бійцем, який зайшов до Роботиного, — це сталося 22 липня після чергового штурму, "Маестро" втратив бойових товаришів і потрапив до селища, намагаючись сховатися від обстрілів росіян.

Вибратися йому вдалося лише на День Незалежності.

Він зазначив, що жив у сараях та цивільних будинках, постійно добуваючи собі їжу та ховаючись від росіян.

"Якось мене засікли, їх було двоє. Вони ходили і шукали мене, а я сховався на городі. І той москаль, який був молодший, запитав: А що ми з ним зробимо? Старший відповів: Розстріл на місці. Тоді вони мене не знайшли, пощастило", — заявив військовослужбовець.

Солдат сказав, що найбільше боявся потрапити в полон і носив із собою патрон.

"Сам себе не знаю, зміг би, але носив патрон. У полон не здався б", — заявив "Маестро".

Воїн зміг вибратися із селища за місяць, коли Збройні Сили України зайшли до нього на бойових машинах піхоти Bradley.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців.

Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

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