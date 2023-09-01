UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Носил патрон". Боец 47 ОМБр пробыл больше месяца в Работино и выжил: его история на видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 10:26
Боец 47 ОМБр "Маэстро" (Фото: скриншот с видео)

Воин 47 отдельной механизированной бригады с позывным "Маэстро" пробыл больше месяца в Работино и не попался российским оккупантам. Его историю опубликовала пресс-служба соединения.

По его словам, он является первым украинским бойцом, который зашел в Работино — это произошло 22 июля после очередного штурма, "Маэстро" потерял боевых товарищей и попал в поселок в попытках укрыться от обстрелов россиян.

Выбраться ему удалось только на День Независимости. 

Он отметил, что жил в сараях и гражданских домах, постоянно добывая себе еду и скрываясь от россиян. 

"Однажды меня засекли, их было двое. Они ходили и искали меня, а я укрылся в огороде. И тот москаль, который был младше, спросил: А что мы с ним сделаем? Старший ответил: Расстрел на месте. Тогда они меня не нашли, повезло", — заявил военнослужащий.

Солдат сказал, что больше всего боялся попасть в плен и носил с собой патрон. 

"Сам себя не знаю, смог бы, но носил патрон. В плен не сдался бы", — заявил "Маэстро".

Воин смог выбраться из поселка через месяц, когда Вооруженные Силы Украины зашли в него на боевых машинах пехоты Bradley.

Читайте также: У Путина нет ресурсов для войны на истощение, но есть нюанс – Буданов

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениезапорожская областьРаботиноBradley47 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 