"Носил патрон". Боец 47 ОМБр пробыл больше месяца в Работино и выжил: его история на видео

Воин 47 отдельной механизированной бригады с позывным "Маэстро" пробыл больше месяца в Работино и не попался российским оккупантам. Его историю опубликовала пресс-служба соединения.

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По его словам, он является первым украинским бойцом, который зашел в Работино — это произошло 22 июля после очередного штурма, "Маэстро" потерял боевых товарищей и попал в поселок в попытках укрыться от обстрелов россиян.

Выбраться ему удалось только на День Независимости.

Он отметил, что жил в сараях и гражданских домах, постоянно добывая себе еду и скрываясь от россиян.

"Однажды меня засекли, их было двое. Они ходили и искали меня, а я укрылся в огороде. И тот москаль, который был младше, спросил: А что мы с ним сделаем? Старший ответил: Расстрел на месте. Тогда они меня не нашли, повезло", — заявил военнослужащий.

Солдат сказал, что больше всего боялся попасть в плен и носил с собой патрон.

"Сам себя не знаю, смог бы, но носил патрон. В плен не сдался бы", — заявил "Маэстро".

Воин смог выбраться из поселка через месяц, когда Вооруженные Силы Украины зашли в него на боевых машинах пехоты Bradley.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей.

Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино.

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