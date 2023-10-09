Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України та призначив на його місце Анатолія Баргилевича. Про це йдеться в указах №678 та №679 відповідно.

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Генерал-майор Анатолій Баргилевич раніше був командувачем тероборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року був начальником штабу східного угруповання військ. Перед тим, з 2020 року – заступником командувача СВ ЗСУ з ТрО.

Був нагороджений орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України (2016 рік).

Генерал-майор Ігор Танцюра обіймав посаду командувача Сил тероборони ЗСУ з 15 травня 2022 року. Раніше він був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ.

Це вже друга ротація командувача Сил ТрО за період повномасштабної війни. 15 травня 2022 року Танцюру було призначено на місце Юрія Галушкіна, який був командувачем ТрО від самого їхнього створення.

26 лютого 2023 року Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил.

16 вересня підполковника Олександра Сака зняли з командування 47 окремою механізованою бригадою "Маґура". Тепер її очолюватиме полковник Олександр Павлій.

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