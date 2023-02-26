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Зеленский уволил командующего объединенными силами

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 22:59
Зеленский уволил командующего объединенными силами - Фото
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенными силами. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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15 марта 2022 года Зеленский назначил Москалева командующим ООС вместо генерал-лейтенанта Александра Павлюка, ставшего новым главой Киевской областной военной администрации.

  • 11 февраля президент уволил заместителя командующего Национальной гвардии Руслана Дзюбу.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский оос эдуард москалев
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