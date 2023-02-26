Зеленский уволил командующего объединенными силами
26.02.2023, 22:59
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
Президент Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности командующего объединенными силами. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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15 марта 2022 года Зеленский назначил Москалева командующим ООС вместо генерал-лейтенанта Александра Павлюка, ставшего новым главой Киевской областной военной администрации.
- 11 февраля президент уволил заместителя командующего Национальной гвардии Руслана Дзюбу.
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