Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу
11.02.2023, 22:09
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)
Президент Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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Генерал-майор Дзюба был заместителем командующего по тылу – начальником логистики в НГУ.
- 21 января издание ZN.ua опубликовало материал журналиста Юрия Николова, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен.
- В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений".
- 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, которые отвечали за закупки.
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