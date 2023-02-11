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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 22:09
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Дзюбу - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба Офісу президента)

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

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Генерал-майор Дзюба был заместителем командующего по тылу – начальником логистики в НГУ.

  • 21 января издание ZN.ua опубликовало материал журналиста Юрия Николова, в котором утверждалось, что Минобороны покупает для армии продукты в несколько раз дороже розничных цен.
  • В Минобороны назвали информацию о закупке продуктов манипуляцией и заявили, что передали СБУ данные "для расследования распространения заведомо ложных сведений".
  • 23 января большой ответ на статью опубликовал Резников. Но после скандала были уволены два чиновника МО, которые отвечали за закупки.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нацгвардия руслан дзюба
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