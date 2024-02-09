Новим начальником Генштабу замість Шаптали став Баргилевич
Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Про це оголосив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Президент повідомив, що сьогодні проводив наради з військовим командуванням та міністром оборони Рустемом Умєровим. Глава держави провів заміну керівника Генштабу ЗСУ.
"Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича", – заявив президент.
Він зазначив, що Баргилевич – "досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі".
Також сьогодні Сирський визначив кандидатури заступників, Зеленський анонсував відповідні укази.
Президент повідомив, що визначені і заступники начальника Генштабу.
"Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", – сказав він.
Генерал-майор Анатолій Баргилевич (54 роки) із жовтня 2023 року був командувачем Сил ТрО. До цього – командувачем тероборони Командування Сухопутних військ. З 2022 року він був начальником штабу Східного угруповання військ. Перед тим, із 2020 року – заступником командувача СВ ЗСУ з ТрО.
- 8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.
Читайте також: Сирський назвав пріоритети на посаді головкома ЗСУ: Життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика