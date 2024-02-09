Новим начальником Генштабу замість Шаптали став Баргилевич

Анатолій Баргилевич (Фото - ArmyInform)

Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони. Про це оголосив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

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Президент повідомив, що сьогодні проводив наради з військовим командуванням та міністром оборони Рустемом Умєровим. Глава держави провів заміну керівника Генштабу ЗСУ.

"Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником Генштабу за пропозицією головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича", – заявив президент.

Він зазначив, що Баргилевич – "досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі".

Також сьогодні Сирський визначив кандидатури заступників, Зеленський анонсував відповідні укази.

Президент повідомив, що визначені і заступники начальника Генштабу.

"Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", – сказав він.

Генерал-майор Анатолій Баргилевич (54 роки) із жовтня 2023 року був командувачем Сил ТрО. До цього – командувачем тероборони Командування Сухопутних військ. З 2022 року він був начальником штабу Східного угруповання військ. Перед тим, із 2020 року – заступником командувача СВ ЗСУ з ТрО.

8 лютого Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитись у команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів - побудувати в армії дієву систему ротацій.

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