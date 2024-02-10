Генштаб: Росія посилила наступ на фронті, головні удари біля Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного, Новопокровки та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють про 111 бойових зіткнень за добу. У напрямку Куп'янська відбито 11 атак у районах Синьківки та Іванівки.
Біля Кремінної українські воїни відбили 14 атак у районах Білогорівки, Тернів та Ямполівки.
Під Бахмутом ЗСУ відбили 22 атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.
Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 33 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Також провалилися 19 атак у районах Георгіївки та Новомихайлівки під Мар'їнкою. У районі Времівського виступу невдалими були дві атаки під Золотою Нивою та Приютним.
У Запорізькій області відбили три атаки в районах Новопокровки, Вербового та Роботиного.
Українські з'єднання і далі утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області, було чотири безуспішні штурми росіян у Кринках.
Авіація ЗСУ завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, два пункти управління та два склади боєприпасів.
- 8 лютого президент Зеленський оголосив, що призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ. Залужному він запропонував "залишитися в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Зеленський перерахував вісім змін, на які чекає найближчим часом в оновлених ЗСУ. Один із пунктів – побудувати в армії дієву систему ротацій.
- Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргілевич, який обіймав посаду командувача Сил територіальної оборони.
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