Авдеевка. ВСУ признали – бои уже в горзастройке. Но появляются новые позиции и свежие силы

Иллюстративное фото - Генштаб

Ситуация в районе Авдеевки сложная, но контролируемая. Россияне увеличивают количество артобстрелов и продолжают активизировать наступательные, штурмовые действия с северного и южного флангов, а бои уже дошли до городской застройки. Однако подразделения ВСУ продолжают сдерживать противника и принимают меры по укреплению обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник пресс-службы ОВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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OSINT-канал DeepState написал о "критической и хаотичной" ситуации в Авдеевке и якобы частичном успехе россиян в районе железнодорожного моста. Также аналитики сообщили о штурмах на дачах в направлении стелы при въезде и автобазы, активности россиян на юге, где "враг настолько фанатичен, что заходит в окружение и держит круговую оборону".

Отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности, Лиховий подтвердил, что боестолкновения действительно происходят уже не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки, в том числе и на севере Авдеевки.

"Здесь противник пытается отрезать территорию коксохимима от города и перерезать логистическую артерию. Этому активно противодействуют наши подразделения. Логистическое снабжение подразделений Сил обороны затруднено, но продолжает осуществляться", – подчеркнул спикер ВСУ.

В то же время, по его словам, и со стороны украинских сил проходят мероприятия по улучшению стойкости обороны.

В частности усиливается рубеж блокировки, устанавливаются дополнительные огневые позиции и наблюдательные пункты, привлекаются свежие подразделения.

"При этом акцентирую: когда на поле боя складываются самые трудные обстоятельства, приоритетом является сохранение жизней людей – защитников Украины, а не груды камней. Об этом неоднократно заявляло украинское военное командование", – отметил спикер ВСУ.

Он также подчеркнул, что теперь враг сосредотачивает основные усилия не только на Авдеевке, но и в районе Новомихайловки (Новопавловское направление) и на Ореховском направлении (Работино и Вербовое).

Авдеевское направление остается одним из самых горячих на фронте. Оккупанты активно штурмуют с 10 октября – уже четыре месяца.

7 февраля в районе Авдеевки был сбит российский ударный вертолет Ка-52.

8 февраля, объявляя о назначении Сырского новым главнокомандующим ВСУ, Зеленский перечислил восемь изменений, которые ожидает в ближайшее время в обновленной армии. Один из пунктов – логистика. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны, заявил Зеленский.

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