Офіцер 59 ОМБр не підтвердив вкиди, що росіянам нібито вдалося зайти в Авдіївку

Він нагадав, що Генштаб не казав про "захід армії Росії до міста"

Фото: Генштаб ЗСУ

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Радіо Свободи не підтвердив інформацію, що російським окупантам вдалось зайти в Авдіївку.

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Відповідаючи на запитання, чи точаться вже бої всередині міста, Цехоцький сказав: "Ні, я такого не можу підтвердити. Ви самі бачили, що Генштаб не казав про те, що в Авдіївку зайшли. Можливо, хтось і забігав випадково, але вже точно не бігає".

Про те, що російські війська нібито просунулися в районі ресторану "Царська охота" вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південному заході Авдіївки, повідомляв Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики, як вони самі стверджують, посилалися на геолокаційні кадри за 21 січня.

Крім того, інформацію про те, що армія РФ нібито "закріпилася" на Авдіївській промзоні поширилась співзасновником DeepState Романом Погорілим.

"На жаль, промзона, по суті, втрачена. Туди окупанти остаточно зайшли та закріпилися. Там постійно перебувають російські бійці", – сказав тоді він.

Водночас начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські підрозділи, які прориваються на околиці Авдіївки, не можуть "зачепитись" і проводити роботи з укріплення.

"Зайшла ДРГ і зачепилася – це різні речі. Це дуже така гучна заява. Зачепитись — це значить проводити якісь роботи з укріплення і так далі. Такого точно немає, там наші хлопці працюють і дуже вдало працюють. Тому ніхто ніде не зачепився", – сказав він.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

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