ЗСУ: Реальної загрози оточення Авдіївки зараз немає. Ми підтягуємо резерви

Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В районі Авдіївки тривають активні бойові дії, однак наразі немає реальної загрози оточення українських військ, і Сили оборони підтягують резерви та переформатовуються на цьому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення і прориву завжди є, але ми підтягуємо резерви, переформатовуємось, завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 осіб мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки", – сказав Штупун.

Він наголосив, що про якусь "реальну загрозу" оточення наразі мова йти не може.

Коментуючи знищення російської техніки, речник ЗСУ наголосив, що росіяни ще мають можливість підтягувати резерви, але це вже не нова техніка і не тієї якості, що була раніше.

"Щоправда, наразі може бути колона, в якій їде Т-90М "Прорив" – досить новітня російська техніка – і поряд з ним Т-62 або якась БМП, якій 60 років", – сказав Штупун.

Проте особовий склад ворог підтягує регулярно, зазначив він.

Речник ЗСУ повідомив, що на кожному напрямку у росіян різна тактика, але щойно з’являється туман або починається сніг, то окупанти використовують техніку, тому що за таких погодних умов ані українські, ані російські війська не можуть використовувати безпілотники.

Штупун також повідомив, що росіяни почали частіше здаватись у полон цілими групами на тлі нелюдського ставлення до них з боку окупаційного командування. Крім того, росіяни все більше окупантів саботують або імітують атаки.

Шойгу вже урочисто доповів Путіну про "повне взяття" Мар'їнки, але це не відповідає дійсності – Штупун повідомив, що бої тривають.

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